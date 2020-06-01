"К 1 июля выйдем на третий этап снятия ограничений (по оптимистическому сценарию — ИФ). По рекомендациям Роспотребнадзора именно тогда разрешается открытие смен. А значит принимать детей подмосковные лагеря могут начать уже с 1 июля", — цитирует слова Голубева пресс-центр регионального парламента.

Депутат пояснил, что в 2020 году на организацию детского отдыха из бюджетов региона и муниципалитетов Подмосковья выделено более 2 млрд руб.

Планировалось в текущем году оздоровить свыше 60% от общего числа подмосковных детей в возрасте от 7 до 15 лет. Однако из-за распространения коронавируса этот показатель будет снижен до 11%.

В лагеря отправятся в основном дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Таких в регионе более 85 тыс.

В конце апреля свет увидело постановление губернатора Подмосковья, согласно которому приостанавливалась до 31 июля организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций.