В апреле "дальние" ж/д перевозки пассажиров рухнули на 77%.

Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. В феврале и январе текущего года рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок составил 6,6% и 4,3%, соответственно. В преддверии новогодних праздников в декабре 2019 года он был на уровне 4%. В ноябре перевозки выросли на 5,1%, в октябре — на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%. В марте прошлого года рост составлял 9,4%, в феврале — 5,8%, в январе — 4,8%, в преддверии новогодних праздников в декабре 2018 года — 4,2%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в мае 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 80,5%, до 1,5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 66,4%, до 31,6 млн человек, пассажирооборот — на 66,6%, до 1 млрд пассажиро-километров.

Всего в мае было отправлено 33,6 млн пассажиров, что на 67,6% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 76,5%, до 2,5 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-мая 2020 года перевозки снизились на 31,3%, до 320,6 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 36,1% (до 26,3 млн), в пригородном сообщении — на 30,9% (до 294,3 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 34,6%, до 29 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 36% (до 20 млрд), в пригородном сообщении — на 31,3% (до 9 млрд пассажиро-километров).