"Очень много причин тому, что большинство санаториев, планировавших открыться с 1 июня, не смогли этого сделать. Это, безусловно, те требования, которые выставил Роспотребнадзор к средствам размещения гостей. Следовать им финансово крайне затратно", — подчеркнула Богданова.

В частности, речь идет о еженедельном тестировании сотрудников на коронавирус.

"Мы подсчитывали: если в объекте размещения работает порядка 280 человек, при стоимости теста 1,7-1,8 тыс. рублей санаторий ежемесячно должен потратить порядка 2 млн рублей", — сказала Богданова.

При этом она отметила, что в Сочи нет ни одного санатория, в котором бы работало меньше 200 человек.

Еще одним камнем преткновения являются справки отдыхающих об отсутствии коронавируса и эпидокружении. "По требованию Роспотребнадзора срок действия таких справок должен быть два дня. Однако далеко не во всех российских городах, в том числе и Сочи, можно свободно сделать тесты на коронавирус. Государственные лаборатории не везде делают их, а частные — не берутся из-за высокой ответственности", — пояснила Богданова.

Кроме того, Роспотребнадзор для отдыхающих ввел запрет на перемещение по курорту. "Отдыхающие не имеют права выходить за территорию мест размещения. Практически это тюремный режим, который требует от отдыхающих сидеть внутри курортного заведения. При этом, сотрудники мест размещения не имеют права ограничивать отдыхающих на передвижение", — отметила собеседница агентства.

Также большие сложности возникают из-за нового постановления губернатора, ограничившего право бронирования мест размещения текущим месяцем. "29 мая вышло распоряжение губернатора Кубани о запрете бронирования в отелях на любой месяц кроме текущего. Этот документ вселяет страх руководителям отелей", — сказала Богданова.

По ее словам, ассоциация намерена писать обращения руководству Ростуризма и губернатору Краснодарского края с просьбой разъяснить, почему нельзя проводить бронирование отелей заранее, в том числе на следующий год.

Ранее власти Сочи сообщали, что 80 здравниц выполнили требования Роспотребнадзора и готовы к открытию. Руководство каждого из них самостоятельно выбирает для себя дату открытия.

Так, после проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планировали открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дата открытия ещё 15 ведомственных санаториев будет определена позже.