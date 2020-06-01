Как сообщается в пресс-релизе компании, Lufthansa обязуется передать конкурентам в каждом из аэропортов до 24 взлетных и посадочных слотов для размещения до четырех самолетов.

В течение полутора лет этот вариант будет доступен только новым конкурентам в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Если ни один новый участник не воспользуется этой опцией, она будет распространена на существующих конкурентов в соответствующих аэропортах.

В сообщении Lufthansa отмечается, что объем требований, выдвинутых ЕК, был сокращен по сравнению с первоначальным. Теперь эти условия должны быть одобрены наблюдательным советом авиакомпании, после чего планируется провести внеочередное собрание акционеров.

На прошлой неделе наблюдательный совет Lufthansa не стал утверждать пакет помощи, предложенный правительством Германии, сославшись на то, что требования ЕК могут иметь экономические последствия для компании и должны быть "тщательно проанализированы".