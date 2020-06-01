Анализ данных о бронировании выявил "значительный рост количества билетов на внутренние рейсы в Китае, купленных незадолго перед вылетом, в период с 11 мая по 21 мая", говорится в сообщении компании.

Это обусловлено, в частности, возвращением китайских студентов в университеты.

Восстановление перелетов, "безусловно, горячо приветствуется всеми в туристической отрасли, но пока не стоит придавать ему слишком большого значения", отмечают в ForwardKeys. Перелеты "на данный момент в основном локальные, а, как правило, чем меньшее расстояние проезжают люди, тем меньше они тратят", говорится в сообщении компании.

Также эксперты полагают, что многие люди теперь предпочитают использовать для переездов автомобили или скоростные поезда.