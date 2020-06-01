"Организовано три пункта забора анализов. Напомню, это мыс Сарыч, село Верхнесадовое и село Угловое. Там на сегодняшний день размещены временные пункты, где работают сотрудники нашего медицинского штаба — по два сотрудника", — сказал Шеховцов на аппаратном совещании в правительстве города.

После сдачи анализа граждане должны самоизолироваться до получения результата по адресу, который указывается в анкете при въезде, или в обсерваторе.

По словам директора департамента, в течение недели на этих пунктах пропуска планируется установить модульные конструкции для более комфортной работы медиков.

Всего в Севастополе действует семь пунктов пропуска на автомобильных дорогах и один — на железнодорожном вокзале. Всех жителей других регионов РФ будут перенаправлять на три поста, где организовано тестирование. Там они также должны будут заполнить анкету и предоставить отрицательные результаты теста на COVID-19, выполненного не позднее пяти дней до въезда.

"Эти требования не распространяются на жителей Севастополя и Крыма, которые должны оформлять QR-пропуска. Для жителей других регионов тройная система контроля: они должны иметь QR-код, результаты теста и сдать экспресс-тест на въезде. При этом, если гражданин возвращается из-за границы, все равно помещается в обсерватор", — пояснили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства.

Согласно указу врио губернатора, до 15 июня, когда возможно частичное открытие курортного сезона, въезд в город возможен только по работе или при крайней необходимости, а также для собственников жилья.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 165 человек, три пациента умерли.