«Мы постоянно следим за реакцией стран на пандемию COVID-19. Новое исследование показывает, что мир готов к поэтапному открытию: 7 из 217 стран, или 3% всех направлений осторожно ослабляют ограничения на международные туристические поездки, введенные из-за вируса. Еще несколько стран обсуждают открытие границ в ближайшее время», — пишет UNWTO.

Как отметили в организации, по состоянию на 18 мая в 100% стран еще действовали какие-либо ограничения на путешествия: у 75% стран были закрыты границы, в 37% ограничения на международные поездки действовали в течение 10 недель, в то время как в 24% направлений – в течение 14 недель и более.

Как сообщают в UNWTO, решение о полном закрытии границ приняли 85% популярных туристических направлений. В Африке 74% направлений остановили туризм, в Северной и Южной Америке – 86%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 67%, в Европе – 74%, на Ближнем Востоке – 69%.

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, своевременное смягчение ограничений на поездки поможет скорейшему восстановлению туризма, а отрасль, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономики. Как отметил Пололикашвили, несмотря на то, что туризм оказался одной из наиболее пострадавших отраслей, он уже готов возобновить рост.

Ранее UNWTO сообщала, что из-за пандемии коронавируса сокращение международного туризма по итогам года может достичь 60-80%, в первом квартале оно составило 22%.