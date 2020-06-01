Сегодня в 12:17 Аэропорт Воронежа в январе-апреле сократил пассажиропоток на 30%, в апреле — в 35 раз

ВОРОНЕЖ. 1 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Пассажиропоток международного аэропорта "Воронеж" в январе-апреле 2020 года составил 134575 человек, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных данных Росавиации.

В апреле аэропорт обслужил 1564 тыс. пассажиров. За апрель 2019 года этот показатель составил 5739 тыс. человек. Таким образом, показатель упал в 34,7 раза. Международный аэропорт "Воронеж" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

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