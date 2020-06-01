По сравнению с мартом 2020 года пассажиропоток "Толмачево" сократился в 3,6 раза.

Больше, чем на другие крупные сибирские аэропорты, пандемия коронавируса повлияла на красноярский "Емельяново" (ООО "Аэропорт Емельяново"). В апреле его пассажиропоток составил 24,8 тыс. человек, что в 7,6 раза меньше, чем в апреле 2019 года, и в 6,4 раза ниже показателя марта 2020 года.

Третий по величине аэропорт Сибири — АО "Международный аэропорт Иркутск" — в апреле впервые перевез пассажиров больше, чем "Емельяново" — 27,6 тыс. человек. Это в 5,8 раза меньше, чем в апреле 2019 года, и в 5,5 раза ниже мартовского показателя.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. Как сообщалось, в 2019 году он обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год ранее был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта до ограничения полетов из-за распространения новой коронавирусной инфекции насчитывала более 90 направлений, базовой авиакомпанией является S7.

Аэропорт "Емельяново" сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год. По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт Красноярска обслужил 2,57 млн пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Как сообщалось ранее, аэропорт Иркутска в 2019 году увеличил пассажиропоток на 11,3% в сравнении с 2018 годом, до 2,46 млн человек.