По сравнению с январем-апрелем 2019 года объем проведенных операций сократился на 38,1%.

При этом в апреле текущего года иностранные туристы совершили операций с картами на 19,7 млн манатов (спад на 80,9% по сравнению с апрелем 2019 года — ИФ).

Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2020 году составил 539 тыс. человек, что на 36,5% меньше показателя аналогичного периода 2019 года

По итогам 2019 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 256,8 млн манатов, что на 1,7% меньше чем в 2018 году.