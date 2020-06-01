Совершить перелет из Брянска в Симферополь можно будет по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 35 минут. Рейсы в Анапу для жителей региона будут доступны по вторникам и пятницам, перелет займет ровно 2 часа.

Полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

"РусЛайн" круглогодично летает из Брянска в Минеральные Воды, Казань и Москву, с 22 июня жителям региона также станут доступны рейсы в Екатеринбург со стыковкой в Казани.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров (снижение на 3%), заняв по этому показателю 21-ю строчку статистики. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.