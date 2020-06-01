"Фестиваль проходил в новой форме, "на удаленке", это было интересно людям. Сколько тонн мидий съедено в этот год еще пока не ясно, идут подсчеты. Фестиваль очень хорошо помог продажам в ресторанах, которые закрыты из-за коронавируса", — сообщила агентству "Интерфакс — Дальний Восток" организатор мероприятия Галина Цесарская.

Участниками фестиваля стали более 20 кафе и ресторанов Владивостока. Жители Приморья могли заказать на дом фестивальные блюда, некоторые рестораны предлагали к заказу специальные "конструкторы", наборы ингредиентов, которые гости могли приготовить самостоятельно по рецепту, вложенному в заказ. Для участников фестиваля проводили онлайн эфиры с шеф-поварами.

"Люди могли купить ингредиенты и параллельно приготовить блюдо. Или же просто посмотреть на процесс приготовления", — уточнила Цесарская.

Фестиваль мидий проводится во Владивостоке с 2018 года. Впервые он проходил только в режиме доставки на дом. На первом фестивале гости заказали три тонны дальневосточных мидий, а на втором — уже семь тонн. В прошлом году в фестивале участвовало 24 кафе и ресторана.

Участники активно поддерживают программу развития дальневосточной кухни, цель которой — сделать Владивосток, Приморье и Дальний Восток гастрономическим регионом с уникальной кухней, привлекательной для гастрономического туризма.

Президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также президент в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.

В последние годы Владивосток стал популярен среди российских туристов, а также гостей из Южной Кореи и Китая. В городе быстро росла ресторанная индустрия, устраивались многочисленные гастрономические фестивали, на некоторые из которых туристы бронировали места за год до события.

В прошлом году Приморье приняло более 941 тыс. (рост на 21%) зарубежных гостей. Наибольшую динамику показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место на протяжении последних лет занимали граждане КНР (в 2019 году их было 450 тыс., рост на 8%), второе — путешественники из Южной Кореи (более 300 тыс., рост на 35%).