СМИ напоминают, что режим изоляции в Маниле, введенный из-за коронавируса, продолжался 78 дней и считается одним из самых длительных в мире.

Правительство страны разрешило с понедельника открыться большинству учреждений не первостепенной важности, однако салоны красоты, парикмахерские, массажные салоны останутся закрыты, а рестораны могут лишь доставлять заказы. Также власти призывали носить маски, соблюдать дистанцию, по возможности оставаться дома и избегать мест скопления людей.

"В то время как все больше секторов и отраслей начинает работу, давайте продолжим сотрудничать с властями в деле поддержания карантинных мер безопасности", — с таким призывом к населению обратился представитель президента Филиппин Гарри Роке.

Однако, отмечают СМИ, хотя Манила и такие крупные города, как Себу и Замоанга, поддерживали режим изоляции, большинства провинций Филиппин, особенно в центре страны, уже отменили почти все ограничения.

Тем временем, некоторые эксперты предупреждали, что выход Филиппин из режима изоляции является преждевременным: так, за последние два дня в стране выявили свыше 3 тыс. случаев коронавируса — рекордные показатели с начала эпидемии. Всего в стране зафиксировано более 18 тыс. случаев болезни — 64% их приходится на Манилу. 957 инфицированных скончались, а 3,9 тыс. пациентов поправились.

Но как указывают СМИ, отмена ограничений жизненно важна для экономики страны, впервые с 1998 года вступающей в рецессию. К настоящему моменту во время изоляции работы лишились 2,6 млн филиппинцев, и это число грозит вырасти до 10 млн к концу этого года.