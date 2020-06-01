"С 15 июня откроется международное и внутреннее авиасообщение. Может быть, внутреннее авиасообщение откроется немного раньше, сейчас, собственно, над этим работаем", — сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телепрограммы "Завтрак с "1+1".

По его словам, на зарубежных направлениях полеты могут быть восстановлены, прежде всего, в туристические страны. "Наиболее популярные — это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе — Монте-Негро, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. Еще Грузия", — отметил Криклий.

По словам министра, Украина пока не планирует возобновлять авиасообщение с Италией и Испанией, исходя из эпидемологической ситуации в этих странах.

Криклий также сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность разрешить туристам проходить новые экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту сразу после прилета. "Мы говорим о том, что будет альтернатива. Или самоизоляция на протяжении 14 дней, установка приложения ... с контролем через это приложение. Или заказываешь новый экспресс-тест, два-три часа ждешь и исходя из результата уже можно будет выходить в город. Там уже высокие показатели — раньше были тесты с высокой ошибкой, новые тесты дают на 99% дают точные результаты", — отметил министр.

Он также отметил, что Украина планирует увеличить количество поездов на основных внутренних туристических направлениях в курортный сезон, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос на внутренние перевозки.