Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. Открыться общепит сможет тогда, когда разрешат региональные власти.

Согласно документу, в кафе и ресторанах организуют "входной фильтр" для сотрудников: перед началом рабочего дня им измерят температуру, уточнят их самочувствие и спросят, не болен ли кто-то у них дома, не было ли контактов с заболевшими. На работе сотрудники будут находиться в масках, причем кафе должно создать запас средств индивидуальной защиты; повторное использование одноразовых масок и уже увлажнившихся масок не допускается.

На входе в кафе должны установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки. Столики разместят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Роспотребнадзор предъявляет повышенные требования к посуде. Ведомство не допускает использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть столовые приборы и посуду рекомендуется в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами. Отмечается, что, если посудомоечная машина вышла из строя, а условий для того, чтобы мыть посуду руками, нет, тогда предприятию нужно организовать питание из пластиковой посуды.