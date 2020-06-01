"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в мае ведомство опубликовало рекомендации, в которых помимо требований для пассажиров быть в масках говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. Для выполнения этого требования необходимо продавать билеты не более чем на 50% мест в салоне.

Участники рынка сразу предположили, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов после снятия карантина (сейчас самолеты и так летают с загрузкой около 30%). Кроме того, в ней нет необходимости, поскольку современные самолеты оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полета.

"Авиакомпании заявили, что готовы соблюдать 50%-ю загрузку только при условии субсидирования второй половины мест, к чему в правительстве оказались не готовы. Перевозчикам для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. В противном случае самые дешевые авиабилеты могут стоить 70 тыс. рублей и выше", — пишет "Коммерсантъ".

В апреле и мае авиакомпании столкнулись с рекордными убытками, поскольку традиционного всплеска продаж авиабилетов на лето не произошло из-за остановки международных рейсов и ограничений на передвижение в России.

"К сожалению, даже смягчение требований Роспотребнадзора не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом. У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается. В лучшем случае отрасль сможет выйти в прибыль в 2021 году", — отмечает газета со ссылкой на источник в крупнейшей российской авиакомпании.

Кроме того рекомендации ведомства по-прежнему не учитывают ряд важных особенностей и требуют доработки при участии игроков отрасли и эпидемиологов.

"Пассажиры могут заразиться коронавирусом друг от друга в автобусе во время поездки от терминала до самолета. Инфекция может быть передана во время сдачи вещей в багажное отделение самолета перед вылетом: в случае если багаж будет сдавать хотя бы один носитель вируса, инфекция распространится на вещи всех следующих пассажиров", — пишет издание.

Сейчас российские авиакомпании соблюдают ряд мер безопасности при обслуживании пассажиров. Так, "Аэрофлот" не пускает не борт пассажиров с температурой выше 37°С, в салоне нужно находиться в маске и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа. Система бронирования S7 автоматически рассаживает пассажиров на расстоянии, если это возможно, в самолет они заходят группами.