"Трагедия произошла 30 мая 2020 года в 06:25 в горах Алакольского района Алматинской области", — говорится в распространенной в понедельник информации.

По данным ведомства, из показаний свидетелей, погибший являлся гражданином РФ 1979 года рождения из села Лепсинск, куда он приехал на отдых к родственникам. 28 мая он вместе с тремя своими знакомыми на лошадях в сопровождении собаки отправился к речке Лепсы на рыбалку. 30 мая рыбаки возвращались домой, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню.

"Подумав, что она преследует барсука, гость на лошади последовал за ней. Забежав в заросли шиповника и деревьев, собака вдруг громко заскулила. Погибший спешился и пошел к ней в заросли на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик. Тут же из зарослей, с хрустом ломая кустарник, выскочила большая медведица, которая напугав лошадей и людей, убежала обратно в лес. В зарослях друзья погибшего нашли его тело с множественными переломами и ранами, без признаков жизни, у собаки тоже были обнаружены повреждения, но они оказались не опасными", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что весной медведицы, охраняя свое потомство, становятся агрессивными, в связи с чем всем любителей природы необходимо соблюдать меры предосторожности в местах их возможного обитания.

"Учитывая, что нападение на человека было спровоцировано преследованием медвежонка и его защитой, отстрел матери производиться не будет. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований как несчастный случай", — отмечается в сообщении.