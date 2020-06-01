Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"), в январе-апреле 2019 года было обслужено 5,071 млн пассажиров. Таким образом, снижение по итогам четырех месяцев составило 29,4%

Пассажиропоток в апреле 2020 года по данным Росавиации равнялся 111,212 тыс. человек. Пассажиропоток в апреле 2019 года был равен 1,426 млн человек. Таким образом, показатель в текущем апреле упал в 12,8 раза.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.