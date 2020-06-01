"Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находится около 280 человек. Обязательный карантин для всех въезжающих в страну составляет 14 дней", — уточнили в пресс-службе.

В Пулково борт покинут 66 жителей Петербурга, Ленинградской области и ближайших регионов. Из аэропорта прилетевших отвезут к месту проживания или в обсерватор на специальных автобусах в сопровождении экипажей ГИБДД. Оставшиеся на борту 280 человек полетят в Шереметьево.

За последние два месяца в Россию смогли вернуться около 3 тыс. петербуржцев, отметили в Смольном.