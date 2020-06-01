Деньги предоставляются под 2% годовых на 13 месяцев в рамках постановления правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.

Средства предназначены для выплаты зарплат сотрудникам авиакомпании "Сибирь" и занимающейся техобслуживанием самолетов "С7 Инжиниринг".

Как сообщалось, в апреле на фоне ограничений из-за COVID-19 "Сибирь" перевезла 213,6 тыс. человек, снизив показатель год к году на 79%. Вместе с тем по этому показателю компания стала крупнейшей в РФ, обогнав "Аэрофлот".

Группа S7 основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.