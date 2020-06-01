"Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Это решение коснется всех отраслей, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма", — сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что эта отрасль существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии — горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе.

"Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Такое решение поможет на время поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит", — сказал Мишустин.