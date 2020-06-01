"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 035 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3622 (40,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Накануне в России было зафиксировано 9,26 тыс. случаев, а до этого с 24 по 30 мая прирост не превышал 9 тыс.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции, 4 855 умерших и 175 877 выписанных (3 994 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 146. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, на первом месте США (1,79 млн, +20 тыс.), на втором — Бразилия (514 тыс., +16,4 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2297 новых случаев COVID-19 за сутки, 76 смертей и 2060 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве впервые с 10 мая вырос до установленного Роспотребнадзором порогового значения и сейчас составляет 1,0 (в воскресенье 31 мая составлял 0,93; между тем, 19 мая этот показатель опускался до 0,72). В России коэффициент подрос с 1,01 накануне до 1,04 сейчас.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

По данным Роспотребнадзора, в России выполнено 10,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию, 279 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране находятся 304 тыс. человек.