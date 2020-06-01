"Проработан вопрос о сокращении длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года. Планируется, что в летней кампании примут участие 136 тысяч детей, в том числе 95 тысяч детей в трудной жизненной ситуации. Количество планируемых смен текущего года — 4 по 14 дней в период июль-август при соответственной стоимости путевки, рассчитанной исходя из количества дней отдыха", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о начале летней оздоровительной кампании в регионе будет принято оперативным штабом по согласованию с главным государственным санитарным врачом Новосибирской области, в настоящее время на территории Новосибирской области приостановлена деятельность детских лагерей.

В настоящее время в детских лагерях в плановом порядке ведется подготовка к открытию: заключены договоры на акарицидные и дератизационные обработки зданий и территорий, оформляются санитарно-эпидемиологические заключения, завершаются ремонтные работы и т.д. Идет подбор и обучение вожатых.

"В рамках смены персонал организации вместе с детьми-участниками заезда будет находиться исключительно на территории лагерей. Отменяются встречи и визиты родителей. За 72 часа до начала смены весь персонал организации должен сдать тесты на коронавирус", — сказано в сообщении.

В 2020 году в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей планируется включить 1 тыс. 23 организации, что сопоставимо с прошлым годом.