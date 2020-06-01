Как свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт Краснодар" в 2019 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 13% — до 1,248 млрд рублей. Выручка выросла на 4,2% — до 3,866 млрд рублей, при этом себестоимость снизилась на 7,6%, до 1,662 млрд рублей. В результате показатель валовой прибыли увеличился на 15,3%, до 2,2 млрд рублей, прибыли от продаж — на 14,3%, до 1,707 млрд рублей.

Кредиторская задолженность выросла с 489,8 млн рублей на 31 декабря 2018 года, до 573,472 млн рублей на 31 декабря 2019 года, дебиторская — со 143,73 млн рублей до 244,493 млн рублей.

АО "Международный аэропорт Сочи" в прошлом году получило чистую прибыль в размере 3,224 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 2% и составила 6,306 млрд рублей. Это рекордные финансовые показатели аэропорта за последние годы.

Себестоимость при этом снизилась на 5,1% — до 2,159 млрд рублей. В результате, валовая прибыль выросла на 6% — до 4,147 млрд рублей, а прибыль от продаж — на 4%, до 3,575 млрд рублей.

Кредиторская задолженность сочинского аэропорта увеличилась с 612,755 млн рублей до 814,669 млн рублей, дебиторская — с 212,109 млн рублей до 3,515 млрд рублей.

Чистая прибыль ОАО "Аэропорт Анапа" в прошлом году выросла на 9% по сравнению с 2018 годом и составила 357,846 млн рублей, а выручка — на 12%, до 1,266 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 13% — до 763,625 млн рублей, валовая прибыль — на 10%, до 502,525 млн рублей, прибыль от продаж — на 14,8%, до 376,931 млн рублей.

Кредиторская задолженность за год увеличилась с 141,283 млн рублей до 154,043 млн рублей, дебиторская, наоборот, снизилась с 76,738 млн рублей до 57,683 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Краснодара в 2019 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом — до 4,643 млн человек, аэропорта Сочи — на 7%, до 6,77 млн человек, аэропорта Анапы — на 9%, до 1,644 млн человек.

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски, и является совместным предприятием "Базового элемента" (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%).