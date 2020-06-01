В поручении президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что такие требования должны быть "необходимыми и достаточными".

Кроме того, должны быть разработаны рекомендации по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям при перевозке пассажиров различными видами транспорта, по организации санитарного контроля на объектах транспортной инфраструктуры.

Поручение должно было быть выполнено уже к 1 июня.

В свою очередь МИД РФ поручено оказать содействие транспортным компаниям при оформлении виз гражданам России — водителям транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, членам экипажей морских, речных и воздушных судов.

Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июня и до 1 сентября.