По данным источников газеты, ремонтировавшийся в 2019 году после аварии в районе Тушинского тоннеля участок снова закрыт из-за протечки, судоходство не будет открыто в начале июня, как планировалось ранее, движение планируют запустить 16 июля.

Навигация на канале была открыта в конце апреля, но уже в начале мая обнаружилась фильтрация в северной пазухе, где в 2019 году также проводились восстановительные работы, отмечают источники издания. По их мнению, речь может идти о некачественных работах и плохом выборе суглинка.

После спуска канала протечка локализована, "место проникновения воды выявлено, для устранения будет проведена дополнительная герметизация палы и шпунтового бруса". Работы ведутся в несколько смен, в выходные и в праздники, сообщили газете в ФГБУ. Исходной причиной протечки стали допущенные в 2000 году ошибки при проектировании и строительстве Нововолоколамского тоннеля, которые будут полностью устранены в рамках намеченной реконструкции объекта, отмечают на предприятии. В Росморречфлоте изданию пояснили, что работы по устранению выявленных повреждений, несущих аварийные риски, выполняются в приоритете и максимально оперативно.

По мнению президента Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилла Eвдокимова, закрытие участка создаст сложности для пассажирских судов. Компании рассчитывают начать перевозки в середине июня, но вопрос с бункеровкой не решен, отмечает он. Суда-бункеровщики, как правило, берут топливо на Ярославском НПЗ и везут его с севера в центр Москвы по каналу, поясняет Eвдокимов. В обход через Оку, который занимает две недели, груженое судно не пройдет по осадке, добавляет он. Если ремонт затянется, с открытием Северного речного вокзала в Москве часть пассажиропотока будет просто потеряна, считает он.

В январе 2019 года в результате размыва дамбы на канале им. Москвы разрушился участок, расположенный между шлюзами №№7 и 8. Навигация на проблемном участке после аварии возобновилась в середине августа.