"Мы считаем и одним из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций. Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся на сегодня, опасаемся и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, "абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, уже в этом сезоне".

"Такие литературные данные есть, о том, что может выделяться от одного больного оба вируса: и вирус гриппа, это вот зимние находки наших китайских коллег, и в других государствах — и гриппа, и COVID-19, вместе. И тогда это, конечно, тяжелое течение. Поэтому надо — мы думаем о том, как защитить людей осенью — буквально сейчас", — сказала Попова.

Отвечая на вопрос, означает ли вакцинация от гриппа повышение шансов не заболеть коронавирусом, Попова сказала: "Они в первую очередь будут защищены от вируса гриппа, и это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью".