"Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, (...) меры по восстановлению и стимулированию развития внутреннего и выездного туризма", — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено "установить на период до 2022 года нулевую ставку НДС в отношении операций по реализации лицам, не проживающим постоянно в России, туристического продукта, предусматривающего перевозку и размещение туристов на круизных морских и речных судах".

Поручение должно быть выполнено до 10 июня.

Также правительству поручено до 10 июня обеспечить выделение из федерального бюджета 320 млн рублей на финансовую поддержку в 2020 году российских судоходных компаний, осуществляющих морские и речные круизные перевозки. Это делается для компенсации расходов судоходных компаний по договорам с российскими лизинговыми компаниями.