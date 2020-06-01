"Сегодня, 1 июня, состоялся первый полет в Москву авиакомпании Smartavia после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений", — отмечает министерство.

Полеты будут выполняться 4 раза в неделю. Субсидированные перевозки осуществляются в рамках государственных программ обеспечения доступности воздушных перевозок.

В сообщении уточняется, что перелеты совершаются в аэропорт "Домодедово".

В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 12 среднемагистральных Boeing-737 (шесть Boeing-737-800 NG, по три Boeing-737-700 NG и Boeing-737-500).