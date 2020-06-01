Мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями католической церкви и реставраторами собора присутствовал на церемонии открытия. "Сегодня своего рода ренессанс (возрождение)", — сказала парижский мэр, выступая перед собором.

По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети такое событие в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая, является "исключительным знаком", символом освобождения.

Пожар в соборе Парижской Богоматери, знаковой достопримечательности французской столицы, насчитывающей почти 900 лет, начался вечером 15 апреля 2019 года в верхней части здания на мансарде, вероятнее всего, из-за проводившихся в здании реставрационных работ. Потушить огонь удалось лишь на следующий день, в тушении были задействованы 400 пожарных. В результате сгорела крыша собора, сделанная из дерева и свинцовых листьев, а центральный деревянный шпиль XIX века обрушился на свод потолка каменной кладки.

Подходы к Собору Парижской Богоматери, включая соборную площадь, сразу же были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли. Велись работы по очистке руин Нотр-Дама от свинца. В настоящий момент ситуация позволяет парижанам и приезжим выходить на площадь, считают власти.



