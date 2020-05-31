Компания запланировала три рейса из Москвы: в Волгоград, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Как сообщалось, "Победа" приостановила операционную деятельность с 1 апреля по 31 мая. Решение последовало за рекомендациями правительства РФ гражданам ограничить поездки. Приостановка работы позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В парке перевозчика 30 самолетов Boeing 737-800 NG в одноклассной компоновке.