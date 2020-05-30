"Запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО. Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации", — говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма будут запускать в три этапа. Первый предполагает открытие не ранее 15 июня организаций, имеющих медицинскую лицензию. Однако принимать они смогут только жителей Крыма. О готовности работать на таком режиме пока заявили руководители 40 средств размещения. Старт второго этапа возможен не ранее чем через две недели после первого. Он предполагает разрешение работы всех гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и пройдут проверку спецкомиссии.

"На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром", — отмечается в сообщении.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида. Срок его начала может быть определен по итогам первых двух. Всего в Крыму 1092 санаторно-курортные и гостиничные организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения. На данный момент они закрыты. Все прибывающие на полуостров, при отсутствии прописки и собственности, отправляются в обсерватор.

Как сообщалось, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 375 человек, 11 пациентов умерли.