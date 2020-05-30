"Сейчас подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон, содержат 25 тыс. 153 человека", — сказал Лавров на совещании постоянных членов Совета безопасности РФ в субботу.

По словам Лаврова, с 18 марта из-за границы был обеспечен вывоз более 240 тыс. россиян.

"Сейчас запланированы около 10 рейсов на ближайший несколько дней", — пояснил глава МИД РФ.

Решение о вывозе принимаются с учетом эпидемиологический обстановки, добавил Лавров.

Ранее он сообщал, что примерно половина из 60 тысяч оставивших данные о себе на портале Госуслуг россиян реально хотят вернуться в Россию. Остальные заполнили соответствующие формы "на всякий случай".