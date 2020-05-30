"Многие страны, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии. Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава государства обратил внимание на то, что некоторые государства, которые сняли ограничения, введенные ранее из-за коронавируса, вновь к ним возвращаются.

"В некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы это тоже видим, это происходит как раз на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", — сказал президент.

В этой связи Путин обратил внимание на то, что не всех россиян удалось вывезти из зарубежных стран из-за ранее введенных ограничений. "Насколько я понимаю и по имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира", — отметил Путин.

Президент, обращаясь к главе МИД РФ Сергею Лаврову, спросил о количестве россиян, которых необходимо вывезти из-за рубежа.

Лавров напомнил, что с 18 марта вывезено порядка 240 тыс. россиян, согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти порядка 25 тысяч 200 человек. "Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней", — сказал глава МИД, заметив, что решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки на месте.