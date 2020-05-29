"Мы на пути к тому, чтобы открыться 8 июня — то есть через неделю после следующего понедельника", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее на этой неделе Куомо сообщил, что в штате отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом — 73 человека.

Куомо также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновлении работы его экономики.

Так, в среду уже возобновилась экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.