«Вместе с рабочей группой комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и Национальным туристическим союзом (НТС) мы предлагаем организовать противовирусные коридоры до мест организации отдыха. В частности, речь идет о формировании организованных групп отдыхающих. Совместное предложение будет направлено в профильные органы власти в начале следующей̆ недели», — рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в организации.

Как отметили в ОСИГ, в целях безопасности туроператорам следует планировать организованные заезды по сменам на 14 дней, разделив сотрудников предприятий на группы. До перелета или переезда все они будут сдавать тесты на коронавирус, а затем для групп будут организованы трансферы в отель, пансионат или санаторий. При этом назначенный руководитель группы должен контролировать здоровье отдыхающих и совместно с отелем проводить измерение температуры и другие меры профилактики. Питание, посещение пляжа и экскурсии будут также организованы по группам.

«Противовирусные коридоры смогут обеспечить эпидемиологическую безопасность и туристам, и объектам размещения. Для субъектов РФ риск ввоза вируса будет снижен до минимума, это позволит начать загрузку санаториев и отелей в ближайшее время», — заключил вице-президент ОСИГ Алексей Волков.