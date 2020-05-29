"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 г в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы", — говорится в документе.

Кроме того, в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют.

24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем.

"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в документе.

Минобороны России поручено совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить места и обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.