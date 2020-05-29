"Обеспокоены беспорядками в Миннеаполисе, спровоцированными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Рекомендуем соотечественникам воздержаться от появления в местах скопления протестующих, от поездок в этот город", — говорится в сообщении, распространенном посольством.

В дипмиссии отметили, что данных о пострадавших российских гражданах нет.

"Рассчитываем, что власти проведут справедливое расследование произошедшего, обеспечат правосудие и нормальные условия для работы СМИ", — подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, участники протестов и беспорядков, произошедших из-за смерти 46-летнего афроамериканца Флойда при задержании полиции, сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе в штате Миннесота. Беспорядки длятся уже три дня — протестующие устраивают поджоги в городе и грабят магазины.