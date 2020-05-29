"Уже с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти", — написал Аксенов на своей странице во вконтакте в пятницу.

Также с 1 июня в Крыму смогут открыться кафе на открытом воздухе. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 15 июня.

"Таким образом, до 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будут разрешено", — уточнил глава региона.

По его словам, достигнута договоренность с "Артеком" и федеральным центром о запуске лагеря с 1 июля. Власти Крыма формируют программу детского оздоровления и намерены просить об открытии центра с 15 июня.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях ранее было запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек (в 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек).

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 369 человек, 11 пациентов умерли.