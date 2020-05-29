Это около 72% месячной нормы, которая составляет в Москве в мае51 мм. Данные получены с городской метеостанции на ВДНХ.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в пятницу в столице побит рекорд за последние 70 лет. Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).

Городские службы из-за ухудшений погодных условий продолжают работать в Москве в усиленном режиме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, из-за разгула стихии в Москве в пятницу было повалено несколько десятков деревьев, механические повреждения получили несколько автомобилей.

"Сильные ливни не повлияли на работу общественного транспорта и систем жизнеобеспечения города", — сказал источник.

По его информации, пострадавших в пятницу из-за сильных дождей в Москве не было.

Для ликвидации последствий непогоды в Москве были мобилизованы 250 бригад и более 200 единиц спецтехники "Мосводостока".

По прогнозу Гидрометцентра России, дождливая погода с грозами сохранится в Москве в ближайшие сутки, возможно усиление ветра до17 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 13-15, днем в субботу — 24-26 градусов.

Ранее Росгидромет сообщил, что в пятницу и субботу в ряде регионов ЦФО, включая Москву, придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Ливни, которые прошли в Москве в пятницу, синоптики сравнивают с тропически.