"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. На сегодня мы не может говорить о том, что мы готовы перейти на первый этап отмены ограничений", — сказала в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

Она отметила, что отмена ограничений связана с тремя показателями: коэффициентом распространения инфекции, наличием свободных коек для лечения коронавируса, а также показателем тестирования населения.

Катаева разъяснила, что сегодня в городе свободны 38,9% инфекционных коек от нормативной потребности в них, а для начала отмены ограничений свободно должно быть 50%.

Как сообщалось, основные ограничения продлены в Петербурге до 14 июня. В то же время с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.