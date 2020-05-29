"Опасность распространения инфекции по-прежнему остается. Вместе с тем после тщательного анализа ситуации, принято решение снять некоторые ограничения. Это начало пути возвращения к привычной жизни. Но пройти этот путь мы сможем только в том случае, если все жители и все предприниматели будут выполнять требования Роспотребнадзора и соблюдать максимальную осторожность", — сказал Шерин.

В частности, с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой. Для этого должен быть соблюден ряд требований Роспотребнадзора. В их числе — термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды, запрет на предоставление кальянов, массовые или досуговые мероприятия. Рассадка между посетителями — не менее 1,5 м. Не допускается организация питания в помещениях.

Разрешено открывать магазины и торговые центры площадью до 400 кв. метров.

Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки, также снова начнут работать, теннисные, конно-спортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха (за исключением групповых и соревновательных мероприятий). Тренировки будут организованы по предварительной записи, в формате индивидуальных занятий и с учетом санитарных требований.

Разрешено заниматься спортом на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе.

Автошколы смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств при условии 30-минутного перерыва между уроками для санитарной обработки салона машин. А учреждения среднего профессионального образования — демонстрационные экзамены и подготовку к ним в очной форме при условии одновременного нахождения в учебном помещении не более пяти человек и других требований Роспотребнадзора.

Начать работу также смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

По данным оперативного штаба, в Тульской области на сегодня подтверждено более 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 1,7 тыс. человек, 33 человека скончались.