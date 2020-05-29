Сочи станет первым для авиакомпании регулярным туристическим направление внутри России.

Рейсы из "Пулково" в Сочи будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на Boeing-767-300, рассчитанных на перевозку 336 человек в салоне эконом-класса.

В 2019 году AZUR air обслужила в "Пулково" более 457 тыс. человек, что на 14% выше показателя за 2018 год.

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.