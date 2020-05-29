На конференции, прошедшей в онлайн-формате, обсуждались первоочередные меры поддержки операторов речных круизов, а также рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Инициатором ее проведения стала флотилия "Рэдиссон Ройал".

«Для нас, как для представителей индустрии, первостепенным вопросом является включение деятельности внутреннего водного транспорта в перечень пострадавших отраслей. Также мы призываем Минтранс и Роспотребнадзор учитывать реалии при составлении методических рекомендаций. В противном случае, наша полноценная деятельность будет невозможна, а допускать этого не хотелось бы», — пояснила заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу компании Ольга Ткачева.

Она рассказала, что участники конференции сформулировали основные меры поддержки отрасли, необходимые для возобновления ее работы, их перечень направлен в федеральные органы исполнительной власти. Среди предложенных мер – включение аренды судов с экипажем для перевозки пассажиров по внутренним водным и морским путям в перечень наиболее пострадавших отраслей (ОКВЭД 50.30), предоставление отсрочки по налоговым платежам и сборам, отсрочки по выполнению требований ФЗ-16 «О транспортной безопасности», связанные с финансовыми затратами судовладельцев, освобождение перевозчиков Московского бассейна внутренних водных путей от причальных сборов, внесение правок в список временных рекомендаций, направленных на безопасное функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях СOVID-19 и другие.

Замдиректора департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Ирина Ориничева сообщила на конференции, что отрасль нуждается в выделении 320 млн лизинговых платежей на компенсацию расходов судовладельческих компаний и 4,7 млрд на субсидии для финансовой поддержки компаний в выплате заработной платы, страховых взносов и прочих платежей. Эти цифры уже направлены в Минфин и Минэкономразвития.

По словам Ориничевой, сейчас на согласовании в этих ведомствах находятся правила получения субсидий по договорам лизинга для российских судоходных компаний: «Минэкономразвития внесло несущественные замечания, ждем согласования министерства финансов, и далее эти правила будут направлены в правительство», — рассказала она.

В свою очередь, заместитель начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова отметила, что круизная отрасль стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса. Она напомнила, что на сайте ведомства представлены меры поддержки, которыми могут воспользоваться круизные туроператоры, в дополнение к ним прорабатываются три новые субсидии, направленные на снижение налоговой нагрузки на отрасль, поддержку инвесторов, повышение кадрового потенциала, цифровизацию. Ведомство направило свои предложения в правительство.

«Сейчас нужно добиться отсрочки по платежам и ускоренного возврата акцизов на бункерное топливо. Затем, при поэтапном снятии ограничений, при поддержке Ростуризма нужно внести правки в рекомендации для пассажирских судов, чтобы они не ограничивали деятельность судоходных компаний. Помимо этого, глядя в будущее, мы говорим об установлении ставки 0% НДС для нерезидентов РФ при покупке путевок на круизы. Проект уже подготовлен и направлен в Минтранс», — заявила на конференции директор по судоходству на внутренних путях Российской палаты судоходства Анна Исаева.

Зампред комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая отметила, что, несмотря на сложные условия, круизным операторам и туриндустрии в целом необходимо уже сейчас готовиться к перезапуску и разрабатывать новые турпродукты с учетом изменившихся потребностей и запросов клиентов. В первую очередь, по ее мнению, нужно ориентироваться на сферу внутреннего туризма, которая будет запущена первой.