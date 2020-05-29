«Министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия заявил на пресс-конференции, что чуть более, чем через месяц республика будет готова принимать туристов, и вопрос путешествий далее будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран. По прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией коронавируса, туризм сможет возобновиться, когда последний этап программы восстановления вступит в силу, а именно – 5 июля. Между тем, международный аэропорт Пунта-Кана примет первые международные рейсы уже 1 июля», — сообщили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, туризм в Доминикане – это один из основных источников иностранной валюты в экономике страны. Кроме того, отрасль создает около 350 тыс. рабочих мест.

В преддверии возобновления международного туризма министерство совместно с Ассоциацией отелей и туризма Доминиканской Республики (Asonahores) работают над созданием специального протокола, который будет применяться туристическими объектами в целях обеспечения безопасности здоровья туристов.

В свою очередь, аэропорт Пунта-Каны объявил о мерах по охране труда и технике безопасности, направленных на контроль распространения COVID-19, которые включают установку тепловизоров в терминалах прибытия, отправления и транзитной зоне, организацию пунктов медицинского мониторинга и оказания первичной медицинской помощи в зале оформления багажа и регистрации пассажиров.

В пресс-службе Минтуризма пояснили, что в соответствии с инструкциями Минздрава предусмотрены изолированная зона для первоначального медицинского осмотра, машины скорой помощи, а также специальный протокол действий в случае чрезвычайных ситуаций как на воздушных судах, так и в терминалах. Процесс проверки пассажира будет осуществляться посредством металлодетекторных рамок и сканеров всего тела, между пассажирами и работниками будут установлены разделители на стойках регистрации, в зоне оформления багажа, на контрольных пунктах, у выходов на посадку и у стоек туроператоров.

Кроме того, в аэропорту стало больше стоек в зоне оформления багажа и установлены терминалы регистрации посадочных талонов для самостоятельного сканирования пассажиром у выходов на посадку и пунктов контроля.

В министерстве сообщили, что пассажирам в аэропорту необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1-2 метра, автобусы будут загружаться на 50%.

Доминикана закрыла въезд для всех иностранцев с 19 марта. В стране отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты бары и клубы и отели. Пляжи, бассейны и другие зоны отдыха также закрыты. Рестораны работают только на доставку еды на дом. В республике действует комендантский час с 7 часов вечера до 5 часов утра.