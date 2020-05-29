"Выставка отрывается для прогулок. Находиться на территории возможно только при соблюдении установленного порядка", — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 1 по 14 июня становится доступным посещение ВДНХ для прогулок и самостоятельных занятий спортом при условии выполнения введенных правил безопасности. Особое внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции, перчаточного и масочного режима. ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы".

Напомним, что из-за коронавируса в столице действует пропускной режим. Но с 1 по 14 июня горожанам разрешены прогулки в соответствии с графиком. Расписание, составленное на каждый дом, можно найти на сайте mos.ru или на сервисе "Яндекс.Карты". Заниматься спортом без ограничений возможно с 5:00 до 9:00, гулять по территории — с 09:00 до 21:00. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и место жительства.

Музеи, павильоны, спортивные площадки и другие объекты выставочного комплекса будут открыты позже по решению властей.

Ранее сообщалось, что за время закрытия территория ВДНХ была подготовлен к летнему сезону.

ВДНХ включает 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь выставки составляет более 325 га. В частности, там расположены Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".

В 2019 году ВДНХ посетили 33 млн человек.

В конце апреля одну их крупнейших площадок ВДНХ — павильон №75 площадью 53 тыс. кв.м — начали готовить под временный госпиталь для долечивания больных с COVID-19. Всего там планировалось развернуть 1 779 коек.