Выручка "России" в прошлом году увеличилась на 10%, до 126,5 млрд руб., себестоимость продаж — также на 10%, до 124,4 млрд руб.

Кредиторская задолженность компании, согласно отчетности, выросла на 42%, до 17,2 млрд руб. Дебиторская задолженность почти не изменилась, оставшись на уровне 6,9 млрд руб. Объем заемных средств — и долгосрочных, и краткосрочных — за отчетный период сохранился на уровне 2,8 млрд руб. и 2,3 млрд руб. соответственно.

В прошлом году "Россия" перевезла 11,6 млн человек, увеличив этот показатель почти на 4% год к году и заняв третью строчку в статистике крупнейших авиакомпаний РФ.

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.