"Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства региона 29 мая, которое провел губернатор Игорь Руденя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санаторно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках.

"Ранее данная ограничительная мера действовала до 1 июня 2020 года. Теперь ограничение будет действовать до его отмены соответствующим документом", — отметил сотрудник пресс-службы.

Также в Тверской области временно приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия.

"В муниципальных дошкольных учреждениях образования с соблюдением всех норм санитарного режима продлевается работа дежурных групп. В таком режиме детские сады будут функционировать до отмены меры в установленном порядке", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, продлено ограничение на посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и дополнительное образование, а также учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.