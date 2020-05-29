"В 20:00 по московскому времени воздушная гавань продолжит принимать гостей в соответствии с актуальным расписанием. Аэропорт "Краснодар" ожидает 8 рейсов на прилет и 3 рейса на вылет", — говорится в сообщении.

Все магазины, которые до пандемии осуществляли деятельность круглосуточно, также с 1 июня вернутся к привычному графику.

Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе аэропорта, аэропорт перешел на сокращенный режим работы с 13 апреля. Терминал внутренних авиалиний в настоящее время открыт для пассажиров ежедневно с 06:00 до 20:00. Все регулярные авиарейсы принимаются в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал закрыт для посещения.

Изменения в работе аэропорта, отмечается в сообщении, были связаны с ограничениями в международном сообщении и уменьшением количества внутренних перелетов. При этом аэродром аэропорта Краснодар, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме.

АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" — СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). В первом квартале 2020 года пассажиропоток аэропорта возрос на 10% по сравнению аналогичным периодом прошлого года — до 993,057 тыс. человек, при этом в марте снизился на 8% и составил 293,477 тыс. человек.