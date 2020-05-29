"В соответствии с методическими рекомендациями решение об открытии и функционировании организаций отдыха и оздоровления детей принимает штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории субъекта РФ с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе. В текущем году детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу", — сказали в ведомстве.

Отдых детей, отметили там, будет осуществляться только в тех организациях отдыха и оздоровления, которые находятся в регионе, где они проживают.

"Дети, проживающие в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), смогут отдыхать в субъектах Российской Федерации, граничащих с ними. Органами исполнительной власти в сфере здравоохранения устанавливаются порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией",- сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в столичном Роспотребнадзоре, в оздоровительных лагерях надлежит обеспечить постоянное дежурство врача и медсестры, а также организовать регулярные замеры температуры у детей и персонала.

"В целях профилактики заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в организациях отдыха исключается проведение родительских дней и массовых мероприятий. С учетом погодных условий организовывается максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе", — сказали в пресс-службе.

"Занятия с детьми следует проводить отдельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях. Для каждого отряда необходимо выделить отдельное помещение с учетом социальной дистанции между детьми — не менее 1,5 м",- отметили в ведомстве.

Сотрудники учреждений детского отдыха будут допущены к работе с детьми после проведения тестов на наличие коронавируса. В течение всей смены сотрудники не должны будут покидать территорию учреждений.

Детей следует доставлять к местам отдыха автотранспортом, сказали в столичном Роспотребнадзоре.